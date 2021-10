La stagione del Napoli in campionato è cominciata come meglio non poteva, per la squadra di Spalletti resta però il dubbio sul futuro di Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto al termine della stagione. Nelle scorse settimane c'è stato un incontro tra l'agente del giocatore e il presidente De Laurentiis, senza però che venisse trovato l'accordo. Secondo Il Mattino, c'è anche una tentazione Mls per il numero 24, con alcuni intermediari al lavoro per questa soluzione.