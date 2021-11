Il Napoli inizia a lavorare per il futuro. Soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. C'è da definire la questione relativa al rinnovo del contratto di Insigne, che scadrà tra pochi mesi.



De Laurentiis e Giuntoli si guardano attorno, cercano un sostituto qualora Insigne dovesse andar via a fine stagione. La scelta potrebbe ricadere su Jeremie Boga. Il Napoli segue l'esterno del Sassuolo da tempo, il suo contratto è in scadenza e l'ingaggio sarebbe assolutamente alla portata. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.