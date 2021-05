Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli sta trattando con l'Atletico Madrid per il giovane difensore centrale Francisco Montero, attualmente in prestito al Besiktas. Sulla carta, il nuovo acquisto dovrebbe prendere il posto di Nikola Maksimovic, che andrà via a parametro zero, così come Elseid Hysaj. E, per il quotidiano milanese, molto dipenderà dalla eventuale qualificazione alla prossima Champions League degli azzurri: in caso di mancato obiettivo, diventerebbe sempre più probabile anche l'addio di Kalidou Koulibaly.