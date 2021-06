Emerson Palmieri potrebbe tornare in Italia quest’estate. Il laterale del Chelsea, impegnato a Euro 2020 con la Nazionale di Mancini, sarebbe pronto a rivivere un’esperienza in Serie A dopo quelle di Palermo e Roma: gli esperti, riporta Agipronews, pongono in cima alla lista delle pretendenti proprio il Napoli, a 3,50. L’ipotesi della permanenza a Londra, in quota a 4, non è da scartare, ma l’italo-brasiliano è richiesto anche dall’Inter, a caccia di un esterno che sappia fare il terzino nella difesa a quattro e il laterale nel centrocampo a cinque: all’identikit risponde proprio di Emerson, il cui sì ai nerazzurri vale 4,50. Più difficili le piste che portano a un ritorno alla Roma (7,50) e a un approdo alla Juventus (9,00).