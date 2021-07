Le strade di Kalidou Koulibaly e del Napoli potrebbero separarsi in questo mercato estivo. Le offerte arrivate per il difensore, però, non soddisfano il presidente Aurelio De Laurentiis che non sembra avere nessuna intenzione di cedere il proprio gioiello. Un vero e proprio rebus quello che riguarda il senegalese con i betting analyst che quotano l’addio di Koulibaly a 3,40 volte la posta, un valore che fa propendere per la permanenza senza però blindare del tutto il difensore. Koulibaly, infatti, ha già espresso il desiderio di cambiare aria, ma senza un’offerta adeguata difficilmente potrà svestire la maglia azzurra che indossa dal 2014, anno in cui arrivò dal Genk per circa 8 milioni di euro. Sette anni dopo per portarlo via dalla squadra di Spalletti ne servono 50, una cifra che, in un mercato mai così bloccato, potrebbero rappresentare il vero ostacolo alla sua partenza.