Il presidente del Napoli, De Laurentiis dà un ultimatum al centrocampista polacco Zielinski e all'attaccante messicano Lozano: se non prolungano il contratto in scadenza a giugno 2024 accettando uno stipendio inferiore, devono partire in questo mercato estivo, altrimenti per entrambi c'è il rischio di finire in tribuna. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ieri Lozano ha parlato con l'allenatore Rudi Garcia.



Domani, 15 luglio, si chiude la finestra a disposizione di Kim per pagare la clausola e risolvere il contratto col Napoli. Il Bayern Monaco ha avuto contatti diretti col club azzurro per chiarire alcuni aspetti del pagamento, ma sino a ieri il bonifico non era arrivato. Considerando che sabato le banche sono chiuse è probabile che oggi sarà pagata la clausola da 58 milioni lordi (al Napoli poco più di 50 netti).