Tra meno di un mese inizierà ufficialmente il calciomercato estivo. Il Napoli ha bisogno di qualche innesto per regalare a Spalletti una rosa competitiva.



Il tecnico toscano ha stilato una lista degli acquisti di cui avrebbe bisogno e ha chiesto di intervenire al centro della difesa, sulla fascia sinistra e a centrocampo. Tre terzini sinistri in elenco, ovvero Mandava del Lille, Parisi dell'Empoli ed Emerson Palmieri del Chelsea. Tra i centrali difensivi piacciono Senesi del Feyenoord e Omeragic dello Zurigo. In mezzo al campo, invece, Basic del Bordeaux, Zaccagni del Verona. Inoltre c'è anche un occhio verso Orsolini del Bologna. Lo riporta il Corriere dello Sport.