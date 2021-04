Il Napoli si tiene stretto Alex Meret, ma deve far fronte all’interesse dell’Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino il talentuoso portiere azzurro per il post Handanovic e, come riporta Agipronews, i bookmaker non vedono troppo lontana un’ipotesi di trasferimento già quest’estate: gli esperti infatti, offrono a 3,00 il passaggio di Meret a Milano nella prossima finestra di mercato.

Nonostante la volontà di De Laurentiis di trattenere il proprio gioiello anche per la stagione 2021/2022, ci sono motivi concreti per pensare alla cessione. L’estremo difensore del Napoli dal canto suo non sarebbe soddisfatto dell’alternanza con David Ospina, che dura da ormai tre stagioni. Il suo agente, Federico Pastorello, potrebbe agevolare l’acquisto dell’Inter visti gli ottimi rapporti con la società nerazzurra. Pastorello ha avuto modo di seguire anche Samir Handanovic, che partendo dall’Udinese si è poi consacrato in nerazzurro. Lo stesso percorso potrebbe ora riproporsi in maniera diversa con Meret, cresciuto proprio nelle giovanili dei friulani. I bookmaker non lo escludono e Antonio Conte sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.