La situazione terzino sinistro in casa Napoli non è affatto semplice. Il club partenopeo ha bisogno di un rinforzo sulla fascia mancina vista le poche garanzie da parte della coppia Mario Rui-Ghoulam.



Giuntoli è in continuo contatto con il Villarreal per Estupiñán. Tra le parti ci sarebbe anche l'accordo ma il club si oppone alla cessione. In sospeso il discorso che porta a Reinildo Mandava, il cui contratto scadrà a giugno 2022 ma il Lille punta al rinnovo del calciatore. Così ha respinto la richiesta del Napoli di un prestito con obbligo di riscatto. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.