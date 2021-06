Il Napoli è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Le condizioni di Ghoulam non danno garanzie e Mario Rui nell'ultima stagione ha avuto parecchie difficoltà.



Il nome degli ultimi giorni per la fascia è quello di Nuno Tavares, classe 2000 del Benfica. Un affare accessibile visti i problemi tra club e giocatore con i portoghesi che sono disposti a cederlo a una cifra sensibilmente inferiore. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Napoli ha offerto al Benfica 10 milioni più il cartellino di Mario Rui. Proposta rifiutata dicendosi disposta ad accettare 15 milioni senza l'inserimento di contropartite. La concorrenza di certo non manca: ci sono anche Southampton e Leicester su Nuno Tavares.