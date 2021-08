I rapporti tra Napoli e Chelsea si sono rinforzati dopo l'affare Jorignho che ha portato l'italobrasiliano a Londra nel 2018. La scorsa estate gli azzurri hanno ottenuto Bakayoko in prestito ed ora l'asse con i Blues potrebbe portare ai piedi del Vesuvio un altro giocatore.



Si tratta di Loftus-Cheek. Il Napoli ha iniziato a parlarne con il Chelsea con l'obiettivo di ottenere il centrocampista in prestito. La pista Amrabat non è semplice, così come quelle che porterebbero a Youssouf e Berge. Ecco quindi il nome nuovo, quello di Loftus-Cheek. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.