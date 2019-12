Dopo l'emozionante rimonta di ieri, per il Napoli è arrivato il momento di staccare la spina. Sarà riposo prima della ripresa del campionato per Gattuso ed i suoi ragazzi, poi Napoli-Inter il prossimo 6 gennaio allo Stadio San Paolo.



Gattuso però non vuole che la società si fermi, anzi. C'è bisogno di intervenire sul mercato. Con Ghoulam oramai costantemente fuori, Mario Rui difficilmente riuscirà a tenere tutte le partite.



Così occorre un giocatore per la fascia sinistra. Il nuovo nome in casa Napoli è quello di Sead Kolasinac, terzino sinistro bosniaco di proprietà dell'Arsenal. Secondo quanto riportato da SKY Sport ci sarebbero quindi due club italiani pronti a fiondarsi sul giocatore: il Napoli, appunto, e la Roma.