Dopo Victor Osimhen il Napoli guarda ancora in Francia per il prossimo mercato estivo. Sebbene manchino ancora due mesi il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, è al lavoro per essere pronto quando sarà il momento adatto.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli sembrerebbe essere sulle tracce di Boulaye Dia, attaccante classe '96 del Reims. Quest'anno ha messo a segno 16 gol tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Il senegalese è seguito anche da West Ham e Fiorentina.