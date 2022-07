Tra le operazioni ancora in piedi in casa Napoli c'è quella relativa all'attaccante di riserva. Petagna è in uscita e al suo posto Simeone è il nome in cima alla lista, nonostante le parole di De Laurentiis che sapevano di frenata.



Stando a quanto scrive Repubblica la trattativa potrebbe chiudersi all'inizio della prossima settimana, probabilmente già lunedì. Il Monza ha aumentato la parte fissa con il Napoli per Petagna. L'attaccante è pronto per firmare un contratto da 2,4 milioni più bonus. Il sostituto sarà Giovanni Simeone. Il Cholito aspetta solo l'ultima chiamata del Napoli, i dettagli sono stati perfezionati con il calciatore ed è stata trovata l'intesa con il Verona per un prestito con obbligo di riscatto.