David Pizarro, ex centrocampista di Udinese, Inter, Roma e Fiorentina, può ricongiungersi con Luciano Spalletti. Come riporta FirenzeViola.it, infatti, il cileno ha cenano nella tenuta di Spalletti, insieme ad altri ex calciatori che stanno frequentando il corso di Coverciano: può rientrare nello staff del toscano, vicino al Napoli.