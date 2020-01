I rapporti tra Napoli ed Empoli sono buoni oramai da anni. Tanti i giocatori provenienti dal club toscano direzione Campania.



Oggi ci si prepara al percorso inverso. Sono infatti ore calde per la chiusura di un doppio affare tra i due club: nelle prossime ore si incontreranno le società per definire il passaggio di Tutino e Ciciretti in Serie B. Per il primo pochissimo spazio al Verona in questi cinque mesi (solo 344 minuti tra campionato e Coppa Italia), ancor meno per l'ex Benevento (una sola presenza con la Primavera del Napoli).