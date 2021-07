Ci sono tante incognite in casa Napoli per quanto riguarda la rosa ufficiale della stagione 2021/22. Tra ingressi e uscite ancora non è stato fatto nessun movimento e difficilmente si concretizzerà qualcosa in breve tempo.



In forse c'è anche Andrea Petagna, la sua permanenza non è sicura. Il Napoli così valuta delle alternative e tra queste c'è Felipe Caicedo, centravanti della Lazio. Lo riporta oggi Tuttosport.