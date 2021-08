Gli ultimi giorni di mercato saranno importanti per il Napoli che ha bisogno di completare la rosa. Da tempo c'è l'obiettivo di trovare un rinforzo per la fascia mancina visti i troppi infortuni di Ghoulam e la poca affidabilità data da Mario Rui negli ultimi anni.



Tra i principali obiettivi c'era Emerson Palmieri che però è ad un passo dalla firma con il Lione. Così il Napoli continua a sondare il terreno per regalare a Spalletti un nuovo terzino sinistro. Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, un'idea potrebbe essere Wijndal dell'AZ Alkmaar, occasione per gli ultimi giorni di mercato. Il giocatore ha affrontato il Napoli l'anno scorso nel girone di Europa League.