Ieri a Dimaro c'è stato un ritorno importante, sul campo di Carciato si è rivisto Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, dopo qualche giorno in più di riposo, si è aggregato al gruppo per il ritiro.



Per Zielinski iniziano a suonare le sirene della Premier League. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica c'è l'interesse del Manchester City, nonostante i rapporti non buoni dai tempi della trattativa Jorginho. L'interesse, però, non si è ancora trasformato in un'offerta ufficiale.