Nell'anticipo della 36ª giornata di campionato il Napoli ha battuto ampiamente l'Udinese con un netto 5-1. Al termine del match la Lega Serie A ha pubblicato sui social un'immagine dei festeggiamenti dei giocatori azzurri con la frase "Welcome to the party".



Questo post ha lanciato qualche segnale di mercato perché è spuntato un "like" particolare. Si tratta di Mattia Zaccagni, nel mirino del Napoli, che ha successivamente rimosso il "mi piace".