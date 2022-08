Avanti tutta per Keylor Navas. Il Napoli vuole chiudere quanto prima per l'arrivo del portiere costaricano per affrontare al meglio questa stagione in cui hanno salutato dei giocatori di un'importanza storica ma ne sono arrivati altri di livello. Sono continui i contatti con il PSG, Navas resta l'obiettivo numero uno.



Chiaramente la trattativa ancora non è chiusa. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno se non dovesse andare in porto lo stesso Keylor Navas il piano B non prevedrebbe l'arrivo di altri portieri ma al rinnovo di Meret con Sirigu nel ruolo di vice esperto.