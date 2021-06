Un anno fa il nome di Kostas Tsimikas era stato accostato al Napoli. Alla fine il terzino sinistro greco è approdato al Liverpool. In Inghilterra il rendimento e lo spazio a disposizione non sono stati il massimo e così si presenta una possibilità di addio per lui.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Giuntoli avrebbe ripreso i contatti con l'entourage di Tsimikas. L'obiettivo è trattare, almeno inizialmente, per ottenere il giocatore in prestito per una stagione.