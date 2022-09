Ultime ore, ultimi sogni e sempre meno tempo per realizzarli. Alle 20 chiude la sessione estiva del calciomercato in Italia. I nostri club potranno poi acquistare solo calciatori svincolati, a patto che la risoluzione di quest’ultimi sia avvenuta prima del gong finale.



SI PROSEGUE - All’estero però le cose cambiano e il mercato resterà ancora aperto, un’ultima occasione per i tesserati di squadre di A che volessero trasferirsi in un altro campionato. Francia, Germania, Inghilterra e Spagna condividono lo stop ai trasferimenti con l’Italia, mentre Austria, Croazia, Danimarca, Norvegia, Olanda e Svizzera hanno già chiuso la sessione. Restano in ballo Belgio (si chiuderà il 6 settembre), Turchia e Repubblica Ceca (fino all’8). Ultime ad arrendersi saranno Grecia (il 15) e Portogallo (22 settembre).