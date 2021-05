Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana neopromossa in Serie B, parla a Parmalive.com: "La retrocessione del Parma? Ovviamente dispiace, perché è una realtà solida del campionato italiano. Giocarci è sempre una questione d’orgoglio e fa strano vederla cadere in una stagione come questa. La retrocessione è inaspettata, ma a volte ci sono stagioni che non vanno per il verso giusto. A seconda di episodi e situazioni rischiano un po’ tutte, la sfortuna a volte gira. La società comunque è solida, adesso bisogna solo metabolizzare il tutto al meglio. Promozione? Devo dire che lo è stata per il semplice fatto che eravamo in un girone esaltante. Noi eravamo in seconda fascia. Vincere così è bello. Futuro al Parma? Diciamo che in questo momento, ovviamente, il mio pensiero è quello di continuare a vincere e terminare questa stagione nel miglior modo possibile anche in Supercoppa. Però è ovvio che in un futuro non sarebbe male. Nelle piazze dove ho giocato sono stato bene ovunque e potrebbe essere una bella cosa, in un futuro prossimo e non immediato. Perché no? Anche se i ducali hanno due allenatori sotto contratto che stimo. Io nel frattempo spero di crescere ancora come allenatore".