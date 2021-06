"Durante l’estate interverremo principalmente sul reparto avanzato e sul centrocampo, senza tuttavia trascurare la difesa, che comunque ha già una buona base di partenza. Se arriveranno offerte importanti per i nostri giocatori faremo le giuste valutazioni". Lo ha detto il direttore sportivo del Pordenone, Matteo Lovisa, a Il Gazzettino, che svela i cinque nomi in entrata più caldi: Matteo Perri del Ravenna in difesa, Simone Santoro (Teramo) e Simone Pontisso (Vicenza) per il centrocampo, Lamin Jallow (Vicenza) e Luca Strizzolo (Cremonese) per l'attacco.