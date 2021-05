La Reggina cambia. Via Marco Baroni, che ha condotto i calabresi alla salvezza, sfiorando anche i playoff: come riporta Sky Sport, il ds Taibi sta sondando diversi profili per la panchina. Venturato il sogno, in lizza per la Serie A con il Cittadella; poi inseguono Francesco Modesto della Pro Vercelli e Alfredo Aglietti, che ha lasciato il Chievo Verona.