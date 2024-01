Calciomercato Roma: anche Pioli per il dopo De Rossi

Che futuro per la panchina della Roma? Daniele De Rossi ha accettato di sostituire l'esonerato José Mourinho firmando un contratto fino al 30 giugno 2024. Non dovesse compiere il "miracolo sportivo" la Roma si sta però già guardando attorno per un possibile sostituto a cui affidare la gestione della prima squadra a partire dall'inizio della nuova stagione.



Fra i nomi valutati ci sono, secondo Sportmediaset, sia Antonio Conte, il più corteggiato d'Italia (Milan e Napoli fra le altre in coda), sia Raffaele Palladino e Thiago Motta, gli emergenti più chiacchierati. Ma fra le possibili soluzione c'è anche il nome di Stefano Pioli che proprio dal Milan è destinato a separarsi a fine anno.