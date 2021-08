Un gol e un rinnovo in arrivo per Granit Xhaka con l'Arsenal. Dopo la rete segnata al Chelsea dallo svizzero sono arrivate le parole di Arteta, che ha dichiarato di voler trattenere con sé il centrocampista. La Roma pensa così a delle alternative e, secondo La Gazzetta dello Sport, punta ora a Teun Koopmeiners dell'AZ, che piace anche all'Atalanta.