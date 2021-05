Con l'arrivo di José Mourinho cambiano anche i rapporti con gli agenti dei calciatori in casa Roma. Se prima il legame con Mino Raiola era strettissimo, tanto da aver visto molti calciatori della sua scuderia transitare a Trigoria negli ultimi anni (Mkhitaryan e Calafiori tra gli ultimi, ndr), il futuro porta ad un cambio di rotta: stando a Il Messaggero, dalla prossima stagione ci si prepara a dare il benvenuto nella capitale a Jorge Mendes, potentissimo procuratore portoghese che aiuterà lo Special One a portare avanti il mercato in vista del prossimo campionato.