La Roma avvia i contatti col Torino per Andrea Belotti. Come scrive Tuttosport, Tiago Pinto ha iniziato a muovere i fili per provare ad assicurarsi il Gallo: la richiesta granata è di circa 30 milioni di euro, con i giallorossi pronti a offrire un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione per il capitano granata.