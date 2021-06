Il futuro di Edin Dzeko resta in dubbio con la Roma. Il contratto da 7,5 milioni annui scadrà alla fine della prossima stagione e per Mourinho non sarà comunque un titolare inamovibile. Sulla punta bosniaca che ha mercato anche al di fuori della Serie A sullo sfondo ci sono sia il Milan che la Juve che però non lo considerano una prima scelta.