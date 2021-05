L’inizio dell’era José Mourinho è sempre più vicino in casa Roma. Come sottolinea Il Tempo oggi, l’allenatore portoghese è pronto a ripartire da tre pilastri. La prima conferma è quella di Mkhitaryan, pronto al rinnovo di contratto con la società giallorossa. Una storia che il club vuole portare avanti ancora a lungo è quella con Pellegrini, che ha ancora un anno di contratto. E poi c’è Zaniolo, considerato il terzo pilastro. Non vede l’ora di iniziare a lavorare con Mou e scalpita.