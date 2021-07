Tutto fatto, ancora qualche ora e la Roma accoglierà il suo nuovo portiere. ​Rui Patricio è in arrivo nella Capitale, dove inizierà la sua nuova avventura con i giallorossi. Definito l'accordo col Wolverhampton per 11.5 milioni di euro più bonus. La Roma inizierà però a pagare dall'estate 2022, quando conta di ricevere anche il pagamento dal Marsiglia per Pau Lopez.