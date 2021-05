La Roma pensa ad Allan Saint-Maximin. Secondo il Northern Echo, José Mourinho, ha fatto il suo nome alla dirigenza giallorossa come principale obiettivo per l'attacco della prossima stagione. La Roma già un paio di anni fa si era avvicinata al francese, quando giocava nel Nizza. Oggi il Newcastle chiede almeno 40 milioni di euro per il giocatore.