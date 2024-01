Calciomercato Sampdoria, i due nomi per sostituire Verre. E in difesa...

Saranno ore calde per lae per il suo direttore sportivo Andrea, atteso oggi a Milano per trattare varie situazioni in entrata e in uscita. Uno dei nomi più caldi è quello di Valerio Verre, pronto a lasciare Genova, direzione Turchia. Se il Doria dovesse riuscire a perfezionare questa cessione, la dirigenza proverà a chiudere per un sostituto del numero 10. I nomi in pole position circolano da tempo: sul taccuino del ds genovese c'è il figlio di Bebeto, Mattheus, centrocampista offensivo che gioca in Portogallo, alla, e pure Mattiadel, attualmente in prestito al Bari in Serie B. I rossoblù dovrebbero interrompere il prestito del giocatore in Puglia, per poi girarlo alla Samp.Dopo la partita con il Cittadella però la priorità della Sampdoria è diventata quella di trovare uncentrale pronto e disponibile da subito, già per la partita con il Modena. Sabato infatti mancheranno alla Samp sia Ghilardi, squalificato, e probabilmente anche Nicola Murru, uscito per infortunio anzitempo dal terreno di gioco del Tombolato. Le condizioni disaranno oggetto di valutazioni anche in ottica mercato, scrive Il Secolo XIX. Se il problema dell'ex Cagliari verrà confermato, sarà cruciale innestare un nuovo elemento. Mancini starebbe seguendo une confiderebbe di chiuderne almeno una entro giovedì, ultimo giorno disponibile per le operazioni.