Calciomercato Serie B: tutti gli affari UFFICIALI

Redazione CM

Pronti, partenza, via! Il 2 gennaio si è ufficialmente aperta la campagna trasferimenti invernale 2024, che si chiuderà alle ore 20 di mercoledì 31 gennaio. Dopodiché potranno essere ingaggiati soltanto i calciatori che erano senza contratto già prima di questa scadenza. Calciomercato.com elenca tutti i trasferimenti annunciati dai 20 club di Serie B (tra parentesi il ruolo e la squadra di provenienza o di destinazione).



ASCOLI

Arrivi:

Partenze:



BARI

Arrivi: Lulic (d, Frosinone).

Partenze:



BRESCIA

Arrivi:

Partenze:



CATANZARO

Arrivi:

Partenze: Bombagi (c, Mantova). Welbeck (c, Catania).



CITTADELLA

Arrivi:

Partenze:



COMO

Arrivi:

Partenze:



COSENZA

Arrivi:

Partenze:



CREMONESE

Arrivi:

Partenze:



FERALPISALO’

Arrivi:

Partenze: Ferretti (p, Luparense). Bacchetti (d, Casertana).



LECCO

Arrivi:

Partenze: Zambataro (c, Torres).



MODENA

Arrivi:

Partenze:



PALERMO

Arrivi:

Partenze:



PARMA

Arrivi:

Partenze:



PISA

Arrivi:

Partenze:



REGGIANA

Arrivi: Reinhart (c, Temperley).

Partenze:



SAMPDORIA

Arrivi:

Partenze:



SPEZIA

Arrivi:

Partenze: Ekdal (c, svincolato).



SUDTIROL

Arrivi: Molina (d, Bari). Kurtic (c, Craiova).

Partenze:



TERNANA

Arrivi:

Partenze: Ferrante (c, Avezzano). Alba (c, svincolato).



VENEZIA

Arrivi:

Partenze: