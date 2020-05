La Lazio vorrebbe un grande ritorno nella prossima finestra di mercato: il ds Igli Tare avrebbe appuntato sul taccuino il nome dell'esterno del Verona Davide Faraoni. 28 anni, è esploso sotto la guida di Juric, dopo una lunga carriera in giro per l'Italia e l'Europa.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, per Faraoni sarebbe un gradito ritorno a casa: ha militato nel settore giovanile della Lazio per ben 12 anni, dal 1998 al 2010. Il Verona chiede 6-7 milioni per privarsi dell'esterno. La Lazio a destra ha già Lazzari e Marusic: quest'ultimo è tentato dalla corte del Psg, in caso di sua partenza Faraoni sarebbe il sostituto ideale.