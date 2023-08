Sembrava in procinto di firmare e che l'annuncio potesse arrivare già in mattinata, ma per Jackson Tchatchoua al Torino potrebbe essere necessario un po' di tempo in più. L'esterno belga era atteso in città per le visite mediche ma a quanto pare al momento non sarebbero in programma: si tratta di una frenata, in attesa di capire se l'operazione andrà avanti oppure no. Al momento Tchatchoua è alle prese con la riabilitazione dopo un grave incidente: potrebbe essere anche la necessità di arrivare ad un giocatore subito pronto per Juric ad aver per il momento bloccato tutto.