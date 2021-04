La Juventus, dopo una stagione non esaltante, scandaglia il mercato in cerca di rinforzi soprattutto nel reparto offensivo dove la permanenza di Dybala è tut’altro che certa. L’alternativa giusta, in questo caso, potrebbe essere rappresentata da Moise Kean, attaccante in forza al Psg ed ex bianconero. Un ritorno a Torino, sponda bianconera, dell’attaccante sembra probabile tanto che gli analisti quotano un approdo alla Juventus a 3,50, quota che colloca la società torinese come prima alternativa in caso di mancata permanenza all’ombra della Torre Eiffel.

Non c’è solo la Juventus, però, tra le pretendenti al giovane attaccante. Anche altre società italiane e non, infatti, hanno messo gli occhi su di lui: un ritorno all’Everton, società di proprietà del cartellino di Kean, come riporta Agipronews, vale 4 volte la posta giocata mentre il suo passaggio all’Inter è in quota a 6. Più distanti le altre con il Milan a 15, il Napoli a 18 e la Roma ancora più dietro tanto che vedere Kean con la maglia giallorossa pagherebbe 20 volte la posta.