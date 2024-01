Calciomercato Verona, il 'bazar Setti' resta aperto: da Henry a Mboula, chi può partire

Amarezza. E' quella che provano i tifosi del Verona, che in questa finestra di mercato di gennaio stanno assistendo alla demolizione della squadra. Oggi, prima della sfida pareggiata 1-1 contro il Frosinone, hanno abbandonato fuori dallo stadio Bentegodi un vecchio divano, qualche lampada, tanti vecchi giocattoli. Sono stati molti i supporters dell'Hellas a raccogliere l'invito della tifoseria organizzata e portare oggetti di seconda mano per alimentare quello che è stato definito, polemicamente, 'Bazar Setti'.



SAPONARA, IL PROSSIMO - Purtroppo per chi ama l'Hellas non è finita qui. Le partenze di Hien per l'Atalanta, Terracciano per il Milan, Kallon per il Bari, Faraoni per la Fiorentina, Hongla per il Granada, Doig per il Sassuolo, Braaf per il Fortuna Dusseldorf, Ngonge per il Napoli e Djuric per il Monza, sono in arrivo altre uscite. Il prossimo a salutare sarà Saponara, ormai a un passo a firmare un contratto di due anni e mezzo con i turchi dell'Ankaragucu, allenati dall'ex Inter Emre Belozoglu.



ALTRI 6 IN USCITA - L'ex Milan, Spezia e Fiorentina, sarà seguito da altri compagni: Bonazzoli tratta con la Salernitana, Mboula è stato richiesto dalla Sampdoria, Coppola è un obiettivo del Granada, mentre Henry è la prima scelta per l'attacco del Palermo. Finita qui? No, perché Hrustic, che non ha mai visto il campo quest'anno, piace a Bochum e Kaiserslautern e Amione ha ricevuto sondaggi da Cadice, Elche e Santos Laguna. Il Verona deve vendere per sistemare i conti, ma il campionato non è finito: la salvezza resta alla portata.