C'è ancora margine per vedere Hakim Ziyech al Milan? Come riporta Il Corriere dello Sport oggi la pista resta ancora viva, pur con una trattativa sempre complicata. Ai margini del progetto del Chelsea, l'esterno ha giocato pochissimo e vorrebbe partire, anche in prestito, già a gennaio. Ma serve una rinuncia sull'ingaggio, troppo elevato al momento.