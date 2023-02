Il presidente della Liga Javier Tebas è tornato a parlare sul caso Negreira: "Si sta facendo un grande danno al calcio professionistico. Se non ci fosse stata la prescrizione sportiva avremmo sicuramente aperto un fascicolo, ma stiamo collaborando con la Procura. Noi faremo la nostra parte per permettere le indagini, però i club sono molto preoccupati".



LAPORTA - "Ha fatto una dichiarazione superficiale, un conto è parlare ad ex arbitri e un altro rivolgersi ad ex arbitri che fatto parte della commissione arbitrale. Credo che se non si spiega in modo più ragionevole dovrebbe dimettersi".



FIFA E UEFA - "In passato abbiamo già denunciato City, Psg e Juve. Se qui i fatti sono in prescrizione andremo dove non lo sono; andremo fino in fondo, anche se dovesse esserci una squadra spagnola".



PREMIER LEAGUE - "In Inghilterra i proprietari dei club stanno spendendo molto, è un campionato che sta destabilizzando tutto il calcio europeo cercando competitività attraverso il denaro al di fuori del calcio. E so che anche il governo inglese è preoccupato".