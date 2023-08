Incompetenti. Come sempre, come una filastrocca. In Italia non esiste un tribunale in grado di esprimere un giudizio sulla vicenda scudetto 2006, tolto alla Juve e regalato all’Inter.Finora sul tema Calciopoli ha sentenziato solo un tribunale, quello federale, ovviamente alla sua maniera e coi suoi metodi discutibili e contraddittori. Dopo quella volta nessun altro organo giurisdizionale a cui ha presentato ricorso la Juventus ha voluto esprimersi sul merito, tirando sempre fuori la solita motivazione: incompetenza.Perché sulle questioni calcistiche vige l’autonomia della giustizia sportiva, la quale ha la totale libertà di decidere ciò che vuole e nessuno può permettersi di contraddirla.. O meglio, se ne può discutere in privato con magistrati, giuristi e avvocati, e quasi sempre tutti condividono l’opinione che il potere sportivo sia esagerato, esercitato male e vada riformato, ma appena ad alcuni di loro arriva sul tavolo il ricorso di un club se ne lavano le mani: non assumono nessuna decisione e rispediscono tutto al mittente, con appunto la scusa dell’incompetenza in materia.Come se fosse così difficile per un giudice esprimere un parere avendo a disposizione tutti gli elementi per poterlo fare. Anzi, addirittura più di quelli sui quali nel 2006 si espresse la FIGC.. Che detestano. In Federazione, così come al CONI ma anche in tante Procure della Repubblica, come ampiamente dimostrato di recente durante il caso Prisma, attraverso esplicite dichiarazioni in qualche convegno o con dei post terrificanti sui social.Non ci credete? Fatevi un giro, per esempio, al Tribunale di Napoli e troverete qualche sezione interamente tappezzata con bandiere e sciarpe azzurre. Normale ? No, però viene permesso e spacciato come folklore locale. E stiamo parlando di una Procura, mica del bar del tribunale.Quindi, che anche il Consiglio di Stato abbia deciso di non accogliere il ricorso presentato dalla Juventus non stupisce affatto perché in linea con le decisioni pilatesche prese finora da tutti gli altri tribunali, semmai avrebbe stupito il contrario., ritenendosi anch’essi incompetenti a decidere sulla revoca all’Inter di quel discusso scudetto. Sembra una barzelletta, ma non lo è. Più prosaicamente, trattasi di presa per i fondelli, alla quale in questi ultimi 16 anni hanno contribuito tutti gli organi giuridici di ogni ordine e grado presso i quali la Juventus ha provato ad ottenere giustizia. L’ultimo della serie è stato appunto il Consiglio di Stato.Resta ancora la carta europea, e quella. La Corte Europea ha già deciso di ammettere i loro ricorsi, ed è già un passo avanti. Chissà se sarà lei a riaprire il caso e magari – permettetemelo, perché mi esce dal cuore – di sputtanare finalmente tutti gli struzzi della giustizia ordinaria e l’abominevole e tirannica giustizia sportiva.