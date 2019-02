Calciopoli non finisce mai. E il prossimo 11 marzo vivrà un nuovo importante capitolo: il Collegio di Garanzia esaminerà infatti in quella data il ricorso presentato lo scorso gennaio dalla Juventus contro Inter, Figc e Coni per l'impugnazione del lodo definitivo deciso dal Tnas, che si era dichiarato incompetente a decidere sulla revoca dello scudetto 2005/06 assegnato all'Inter dall'allora commissario straordinario della Federazione, Guido Rossi, dopo lo scoppio di Calciopoli.