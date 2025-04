Calcioscommesse, Floro Flores: “Se non si inizia a radiare non si risolverà mai. Premiamoli con rinnovi e Nazionale...”

GETTY

Una nuova indagine perscuote il mondo del calcio italiano. Nelle ultime ore infatti è trapelata la notizia secondo cui la Procura distarebbe indagando sue, come in precedenza, anche in questo caso nel mirino sono finititra i giocatori con alcuni che hanno militato anche della Nazionale e in squadre di prima fascia. Tra i tanti che hanno voluto commentare l’accaduto c’è ancheL’ex– tra le altre – si è espresso con un commento caustico sui suoi canali social. In una storia su Instagram infatti l’ex attaccante ha scritto, a corredo di uno screen che riportava la notizia, queste parole:Il messaggio di Floro Flores è chiaro, un invito alle alte sfere del nostro calcio, alla, a prenderecontro quei giocatori che vengono coinvolti in episodi del genere.

L’ex attaccante dunque invoca laper quello che è ormai uno dei mali cronici del nostro calcio e per quanti ora sono indagati per averLa sua storia sui social è durata però poche ore ed è infatti, segno che il clamore che aveva generato ha spinto l’ex calciatore, ora allenatore dell’, aCome emerso dalla pubblicazione delle carte relative all’ultima inchiesta sulle scommesse nel calcio, ci sarebberocoinvolti nel giro delle scommesse: sarebbero