Calciomercato.com segue in tempo reale il. Il difensore italiano ex Atalanta arriva oggi in volo. Dopodiché effettua lepresso la clinica La Madonnina prima di firmare uncon i rossoneri. Che lo prendono a titolo definitivosolo un anno dopo aver lasciato Torino per Milano.Caldara ha raggiunto la clinica La Madonnina, dove si trova già Higuain, per sottoporsi alle visite mediche.è atterrato all'aeroporto della Malpensa: