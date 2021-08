Mattia Caldara si appresa ad affrontare una nuova avventura in Serie A. Il centrale, rientrato al Milan dopo il prestito all'Atalanta, che non ha esercitato il diritto di riscatto, domani sosterrà le visite mediche con il Venezia. Di nuovo a titolo temporaneo, con la possibilità di riscatto a fine stagione, il classe '94 riparte dalla Laguna. Per provare a cancellare annate difficili.