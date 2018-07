E' Mattia Caldara, secondo la Gazzetta dello Sport, il principale candidato a lasciare la difesa della Juve. Sarebbero maggiori infatti le proposte concrete arrivate per l'ex atalantino (Borussia Dortmund e poi Milan) rispetto a quelle per il centrale ex Empoli. Ancora non c'è infatti l'offerta ufficiale del Chelsea, al momento unica seria pretendente di Rugani. Nulla toglie che lo scenario possa cambiare nelle prossime ore, con l'arrivo in Italia di Marina Granovskaia.