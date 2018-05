Mattia Caldara è pronto a indossare nel weekend per l'ultima volta la maglia dell' Atalanta . Nel suo futuro c'è la Juve , che lo riporterà alla base dopo averlo lasciato in prestito a Bergamo. "Sarà un salto molto importante per me - ha dichiarato il difensore a La Gazzetta dello Sport -, spero di farmi trovare pro nto. Non mi sento di promettere niente ai tifosi della Juve . Devo ambientarmi prima possibile perché lì non c'è tempo per sbagliare. Non ho sentito nessuno dei nuovi compagni tranne Chiellini , che mi ha fatto i complimenti quando ha saputo che mi sono iscritto all'università".