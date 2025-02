Caldiero Terme-Giana Erminio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Sandro Niboli PhotoPassion

Penultimo atto della Coppa Italia di Serie C 2024/2025, con la semifinale di ritorno tra Caldiero Terme e Giana Erminio. Si riparte dall'1-1 dell'andata, maturato a campi invertiti il 22 gennaio: un risultato che rende possibile ogni scenario nonché complicato immaginare chi volerà in finale. In caso di parità al 90', Caldiero e Giana andranno ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.



Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming della semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, li potete trovare in questa pagina.



Caldiero Terme-Giana Erminio sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 254).

Caldiero Terme-Giana Erminio, in streaming, sarà invece disponibile utilizzando NOW e Sky Go.